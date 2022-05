Fabian torna a parlare di Empoli: “Non so cosa sia successo. Oggi lo abbiamo fatto per i tifosi!” (Di sabato 7 maggio 2022) Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Napoli, gara valida per la 36ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: Fabian Ruiz, Napoli (GettyImages) Torino-Napoli, le parole di Fabian Ruiz “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, che loro sono una squadra aggressiva. Volevamo vincere, volevamo portare i tre punti dopo la sconfitta contro l’Empoli. Non so cosa sia successo lì sinceramente, ma Oggi volevamo vincere per i tifosi che sono arrivati fin qui”. “Siamo una squadra forte, abbiamo fatto una grande stagione. Fin da subito si è visto un Napoli che voleva giocare e vincere: alla fine abbiamo fatto gol e ci siamo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022)Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Napoli, gara valida per la 36ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:Ruiz, Napoli (GettyImages) Torino-Napoli, le parole diRuiz “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, che loro sono una squadra aggressiva. Volevamo vincere, volevamo portare i tre punti dopo la sconfitta contro l’. Non sosialì sinceramente, mavolevamo vincere per i tifosi che sono arrivati fin qui”. “Siamo una squadra forte,una grande stagione. Fin da subito si è visto un Napoli che voleva giocare e vincere: alla finegol e ci siamo ...

