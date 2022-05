F1 GP Miami 2022, risultati e classifica prove libere 3: Perez miglior tempo, Leclerc meglio di Verstappen (Di sabato 7 maggio 2022) I risultati e la classifica delle prove libere 3 del GP di Miami 2022 di Formula 1. Sergio Perez ottiene il miglior tempo al termine della terza sessione di prove libere, alle sue spalle ecco Charles Leclerc che fa meglio di Max Verstappen. Top-5 completata d Alonso e Vettel, Schumacher davanti a Sainz. Hamilton soltanto quindicesimo, Russell diciassettesimo. Per un quarto d’ora bandiera rossa e sessione sospesa a causa dell’incidente di Ocon contro le barriere, dunque queste FP3 sono state monche e i team hanno dovuto fare tutto in fretta per sperimentare il passo qualifica. Di seguito la classifica della terza sessione di ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ie ladelle3 del GP didi Formula 1. Sergioottiene ilal termine della terza sessione di, alle sue spalle ecco Charlesche fadi Max. Top-5 completata d Alonso e Vettel, Schumacher davanti a Sainz. Hamilton soltanto quindicesimo, Russell diciassettesimo. Per un quarto d’ora bandiera rossa e sessione sospesa a causa dell’incidente di Ocon contro le barriere, dunque queste FP3 sono state monche e i team hanno dovuto fare tutto in fretta per sperimentare il passo qualifica. Di seguito ladella terza sessione di ...

