F1 GP Miami 2022 | incredibile Verstappen | evita le barriere per un niente VIDEO

(Di sabato 7 maggio 2022) Max, durante le prove libere 3 del GP diè riuscito a frenare incredibilmente un attimo prima di sbattere contro ledel circuito. Bravo e fortunato l’olandese, che in caso di errore avrebbe rischiato di mettere in difficoltà il team in vista delle qualifiche. Invece, lì dove Ocon ha preso bandiera rossa, riesce a frenare all’ultimo istante e per unl’impatto. In alto il. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : W Series 2022, a Miami prima pole della stagione è di Nerea Martí. Gara alle 20.25 #SkyMotori #WSeries - Agenzia_Ansa : F1; Gran Premio di Miami, seconde libere: Russell il più veloce, poi Leclerc. Quarto tempo per Hamilton, Sainz solo… - SkySportF1 : Formula 1, GP Miami: Ferrari, buon adattamento alla pista. Le qualifiche alle 22 #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #F1 #MiamiGP: i risultati e la classifica delle FP3: #Perez miglior tempo, #Leclerc meglio di #Verstappen - noticiascarlos : Gran Premio de Miami (2022) #F1 #MiamiGP ???? -

Sergio Perez davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del GP di. Leclerc con il secondo tempo ha impedito alla Red Bull di portare a casa un 1 - 2 in queste FP3, mentre Sainz si è piazzato in settima posizione. Tutte le safety car della storia: FOTO Tempi ...Djokovic si vede così negare la sua prima finale in questo, è già alla quinta della sua giovanissima carriera Alcaraz, che in questa stagione ha vinto a Rio,e Barcellona e ora attende uno ...Djokovic si vede così negare la sua prima finale in questo 2022, è già alla quinta della sua giovanissima carriera Alcaraz, che in questa stagione ha vinto a Rio, Miami e Barcellona e ora ...Nuovo appuntamento prima delle qualifiche ufficiali del GP di Miami, si sono concluse anche le Fp3. Sorpresa in vetta alla classifica, il più veloce è stato Sergio Perez che ha superato di quasi due d ...