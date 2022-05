(Di sabato 7 maggio 2022) Come racconta Tuttosport, quello disarà un finale intenso, ma si volterà presto pagina. Alla Continassa infatti sono in...

Advertising

RICCO_FEDE_J : @EnricoTurcato @NicoSchira la parola fuoriclasse mi pare usata con troppa facilità. Se Dybala è un fuoriclasse, Mba… - infoitsport : Niente Inter, erede di Dybala dalla Serie A: la Juve prepara lo scambio - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juventus, l'erede di Dybala arriva dal Chelsea: l'indiscrezione - - Spazio_J : Juventus, l'erede di Dybala arriva dal Chelsea: l'indiscrezione - - CalcioOggi : CMIT TV | Allegri gongola: 'Milinkovic accetta l'offerta della Juventus' - -

Calciomercato.com

infatti si avvicina alla scadenza del suo contratto e la Juventus dovrà trovare in fretta il suo. Serve un grande campione che faccia la differenza e che abbia le caratteristiche giuste ...Sullo stesso argomento Juventus L'Sarà un finale intenso e emozionante, per la Joya , ma poi ... Alla Continassa sono in corso le valutazioni per il post. I ragionamenti vanno avanti da ... Erede Dybala, la Juve spinge: i due obiettivi per il futuro Calciomercato Juventus, è arrivato anche il comunicato ufficiale tanto atteso: l'annuncio che suggella l'addio definitivo.La Juventus ha individuato il calciatore che potrebbe prendere il posto di Paulo Dybala. Secondo il Daily Express l’indiziato sarebbe Christian Pulisic. Ovvero colui che riempirebbe la casella vacante ...