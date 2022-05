Disastro Bianca Berlinguer, non c’è nulla da fare: abbandonata a se stessa (Di sabato 7 maggio 2022) Un vero Disastro per Bianca Berlinguer, dopo anni di onorata carriera. Per lei pare proprio che non ci sia nulla da fare Notizia che sta rimbalzando da un sito all’altro e che vede come protagonista proprio lei, Bianca Berlinguer, donna che nelle ultime ore ha lasciato tutti i fan senza parole. Sembra infatti che, per la conduttrice di Carta Bianca, siano in vista progetti che cambieranno per sempre la sua carriera. Ma cosa è accaduto alla figlia di Enrico Berlinguer? Quale è la situazione che deve affrontare una donna abbandonata a sé stessa? Da anni ormai Bianca Berlinguer ricopre il ruolo di giornalista in casa rai. Inizia la sua carriera come ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 7 maggio 2022) Un veroper, dopo anni di onorata carriera. Per lei pare proprio che non ci siadaNotizia che sta rimbalzando da un sito all’altro e che vede come protagonista proprio lei,, donna che nelle ultime ore ha lasciato tutti i fan senza parole. Sembra infatti che, per la conduttrice di Carta, siano in vista progetti che cambieranno per sempre la sua carriera. Ma cosa è accaduto alla figlia di Enrico? Quale è la situazione che deve affrontare una donnaa sé? Da anni ormairicopre il ruolo di giornalista in casa rai. Inizia la sua carriera come ...

Advertising

bianca_log : RT @Mottalemi: Questo disastro e la morte vocale di Mahmood causati dai rituali wiccan fatti da Elisa nei boschi - m4ssimiliano_86 : Biden è un tale disastro che il suo staff, nel trascrivere i suoi discorsi al fine di pubblicarli sul sito della Ca… - Agostino12 : non alziamo le mani ma la voce e una bandiera bianca per dire NO armi NO guerra . ci stanno trascinando verso… - Agostino12 : @PieroSansonetti Piero Sansonetti carinissimo gentilissimo ci stanno trascinando verso IL DISASTRO definitivo, la… - melettadl : @zona_bianca Ma che schifo! Vergognatevi, le immagini di #Bucha le abbiamo viste tutti e voi permettete una porcher… -