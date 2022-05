Da Rania a Letizia | mamme e regine di bellezza

Leggi su amica

(Di sabato 7 maggio 2022) Principesse ma anche. E che! Quando si ha in casa vere e proprie icone diè difficile trovare altre muse a cui ispirarsi. Dadi Giordania adi Spagna, da Kate Middleton a Charlene di Monaco alla Queen per eccellenza, la Regina Elisabetta: nuove (e vecchie)sono maestre diper le loro figlie. Che sia un consiglio sull’hair look del momento o sul prodotto a cui non rinunciare, leroyal sanno come insegnare alle figlie i trend didel momento.royal e maestre diQueencondivide con le figlie Salma e Iman la passione per una chioma perfetta (Instagram @queen...