Covid: Shanghai, 'situazione sotto controllo ma non abbassare la guardia' (Di sabato 7 maggio 2022) Shanghai, 6 mag. (Adnkronos Salute/Europa Press/Xinhua)() - A Shanghai, la città cinese di quello che viene considerato il peggior focolaio di Covid nel gigante asiatico dopo Wuhan, la situazione è "sotto controllo". Lo affermano le autorità... Leggi su today (Di sabato 7 maggio 2022), 6 mag. (Adnkronos Salute/Europa Press/Xinhua)() - A, la città cinese di quello che viene considerato il peggior focolaio dinel gigante asiatico dopo Wuhan, laè "". Lo affermano le autorità...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO I Covid, protesta anti lockdown a Shanghai: i residenti sbattono pentole. Le nuove misure restrittive contro… - infoitestero : Covid: Shanghai, 'situazione sotto controllo ma non abbassare la guardia' - katun79 : RT @fanpage: Ventisei milioni di abitanti in una sola città: Shanghai è in un pesante lockdown a causa dei contagi Covid da settimane. Il r… - MaurizioSorre12 : GUERRE E PANDEMIE, EMERGENZE CRISI DI OGNI TIPO, TUTTO X INSTAURARE UN NWO! LA CINA CON LA SUA POLITICA “ZERO COVID… - Lichtung5 : RT @CollotMarta: Non è Shanghai, è il Cardarelli di Napoli. Dall'inizio abbiamo detto che non bisognava tornare alla normalità, perché la… -