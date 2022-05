Boxe, Canelo Alvarez vs Dmitry Bivol stanotte in tv: programma, orario e streaming Mondiale WBA mediomassimi (Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per vedere Saul Canelo Alvarez contro Dmitry Bivol con in palio il Mondiale WBA dei mediomassimi. Diretta su Dazn a partire dalle 02:00 della notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio. Dopo aver unificato i titoli dei supermedi, il messicano sale di nuovo di categoria per sfidare il russo Bivol, attuale detentore della cintura WBA. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas il main event dovrebbe avere luogo alle 04:00. Canelo, 57 vittorie di cui 39 per ko, cerca un altro successo fondamentale in una carriera già leggendaria. L’imbattuto Bivol, 19 vittorie, 11 per ko, vuole restare tale e confermarsi pugile più ostico della divisione. Bivol è l’ultimo ostacolo prima del terzo capitolo contro Golovkin. Nell’undercard. ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per vedere Saulcontrocon in palio ilWBA dei. Diretta su Dazn a partire dalle 02:00 della notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio. Dopo aver unificato i titoli dei supermedi, il messicano sale di nuovo di categoria per sfidare il russo, attuale detentore della cintura WBA. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas il main event dovrebbe avere luogo alle 04:00., 57 vittorie di cui 39 per ko, cerca un altro successo fondamentale in una carriera già leggendaria. L’imbattuto, 19 vittorie, 11 per ko, vuole restare tale e confermarsi pugile più ostico della divisione.è l’ultimo ostacolo prima del terzo capitolo contro Golovkin. Nell’undercard. ...

