"Boia chi molla" al comizio elettorale, è polemica sul sindaco uscente di Rieti (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Scoppia la polemica per la frase pronunciata dal sindaco uscente di Rieti Antonio Cicchetti, di Forza Italia ed ex Msi che, in occasione di un comizio elettorale per lanciare la candidatura di Daniele Sinibaldi, di Fratelli d'Italia, in corsa per la guida della cittadina laziale alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, ha concluso l'intervento dal palco con queste parole: "Dobbiamo andare avanti al grido di battaglia che è sempre il solito, 'Boia chi molla'". Il video, diffuso su vari canali internet, suscita la dura reazione del Pd e di esponenti del Movimento 5 stelle. Ma FdI respinge le accuse, sottolineando che Cicchetti non è iscritto al partito di Giorgia Meloni ma a Forza Italia e garantendo che "nella coalizione che sostiene ...

elio_vito : Per favore, @forza_italia, prendiamo subito le distanze, espelliamo il sindaco di Rieti che ha pronunciato le orrib… - Corriere : «Il grido di battaglia è sempre boia chi molla»: il sindaco di Rieti al comizio e il motto fascista - gennaromigliore : Che vergogna avere in questo paese politici come il sindaco di Rieti che, chiudendo la presentazione del candidato… - AngeloSantuI : @MassimoCorsaro Cioè sta seriamente giustificando il 'Boia chi molla'? Si vergogni, il salto della quaglia è il suo… - TitoDarca : RT @AlekosPrete: «Dobbiamo andare avanti al grido di battaglia che è sempre il solito: “Boia chi molla”». Antonio Cicchetti, sindaco uscent… -