Basket: la squadra maschile dell’Ucraina potrà allenarsi in Italia in vista delle prossime partite (Di sabato 7 maggio 2022) Ci sarà un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la sua corrispettiva ucraina. Dopo la selezione nazionale 3×3 femminile arrivata a Roseto degli Abruzzi per riuscire a continuare il proprio raduno, arriva anche il momento della squadra maschile senior. Gli uomini del 5 contro 5, infatti, avranno la possibilità di allenarsi nel nostro Paese in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali del 2023 in Giappone, Filippine e Indonesia. L’Ucraina, fra l’altro, potrebbe essere avversaria dell’Italia nella seconda fase, poiché i gironi si incrociano. Basket: Serie A, ecco l’ultima giornata. Quale sarà il tabellone dei playoff 2022? Inoltre, ancora l’Ucraina sarà avversaria della Nazionale azzurra nei ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Ci sarà un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra la Federazionena Pallacanestro e la sua corrispettiva ucraina. Dopo la selezione nazionale 3×3 femminile arrivata a Roseto degli Abruzzi per riuscire a continuare il proprio raduno, arriva anche il momento dellasenior. Gli uomini del 5 contro 5, infatti, avranno la possibilità dinel nostro Paese ingare di qualificazione ai Mondiali del 2023 in Giappone, Filippine e Indonesia. L’Ucraina, fra l’altro, potrebbe essere avversaria dell’nella seconda fase, poiché i gironi si incrociano.: Serie A, ecco l’ultima giornata. Quale sarà il tabellone dei playoff 2022? Inoltre, ancora l’Ucraina sarà avversaria della Nazionale azzurra nei ...

