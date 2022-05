Alla Paganese il primo round play out | Cretella piega la Fidelis Andria

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPagani – Lasi aggiudica ildeiout del girone C di Serie C. La formazione di Di Napoli fa valere il fattore campo, aggiudicandosi di misura il confronto con la. Al “Marcello Torre” finisce uno a zero in favore degli azzurrostellati, che adesso avranno due risultati su tre in vista della decisiva gara di ritorno, in programma sabato 14 maggio allo “Stadio degli Ulivi”. La rete decisiva arriva nella prima frazione di gioco, a realizzarla il 19enne Carmine. Nasce tutto da un errore della retroguardia ospite, Tommasini ne approfitta e calcia trovando la respinta di Saracco sulla quale si avventache insacca. E’ il gol decisivo, nella ripresa la formazione di Di Napoli ...

Essendosi posizionati meglio rispetto, i pugliesi hanno l'opportunità di giocare la partita di ritorno tra le mura amiche, e di poter conquistare la permanenza in Serie C tenendo in ...... questo abbinamento è saltato e quindi ecco che nel girone C l'unico playout sarà appunto... Gli accoppiamenti sono stati decisi in baseclassifica finale della regular season di ciascun ...Non basta un super finale di gara alla Fidelis Andria del duo Di Bari-Di Leo che torna a casa da Pagani con una sconfitta nell'andata dei playout salvezza: al Torre finisce ...Si complica il cammino della Fidelis Andria verso la salvezza nel campionato di Serie C, dopo la sconfitta di misura sul campo della Paganese nell'andata dei playout. Dopo un primo tempo quasi impalpa ...