Afghanistan, talebani impongono alle donne di indossare il burqa in pubblico (Di sabato 7 maggio 2022) Il capo dei talebani, leader supremo in Afghanistan, ha ordinato alle donne di indossare sempre il burqa in pubblico. Il burqa è l'abito tradizionale musulmano più costrittivo, quello che copre ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 maggio 2022) Il capo dei, leader supremo in, ha ordinatodisempre ilin. Ilè l'abito tradizionale musulmano più costrittivo, quello che copre ...

Advertising

ilpost : I talebani in Afghanistan hanno imposto alle donne l’obbligo di indossare il burqa - SkyTG24 : Afghanistan, talebani impongono il burqa in pubblico alle donne - _Nico_Piro_ : 70 morti in moschea a Kabul, terrore ISKP. I talebani non riescono a gestire lo Stato e stanno cedendo sulla sicure… - mautortorella : RT @giuliomeotti: “I Talebani sono cambiati…”, scriveva un nutrito gruppo di cretini occidentali ad agosto. “Il leader supremo dell’Afghani… - PatriziaOrlan11 : RT @robertapinotti: L’obbligo imposto alle #donneafghane di indossare il #burqa in pubblico porta indietro di 20 anni la storia dell'#Afgha… -