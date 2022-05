Addio Bianca Guaccero, la fine è arrivata: la situazione è ‘più grave’ del previsto (Di sabato 7 maggio 2022) Per la conduttrice di Bitonto è arrivata la notizia che sancisce la fine. Ecco tutti i dettagli in merito alla situazione Anche se se ne parlava da ormai qualche tempo, molti telespettatori hanno sperato fino all’ultimo in un repentino cambio di programma. Purtroppo invece, così non è stato, dato che uno dei format amati da un gran numero di italiani è giunto alla chiusura definitiva. La puntata andata in onda giovedì 5 maggio è stata l’ultima in assoluto di “Detto Fatto”. Bianca Guaccero (Websource)La trasmissione ha dunque chiuso il sipario, con la conduttrice che si è mostrata emozionata per tale occasione. Qualche lacrima è scesa dai suoi occhi, a testimonianza della passione che ha sempre messo nella realizzazione di questo programma e dell’affetto che prova per i suoi tanti fan ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 7 maggio 2022) Per la conduttrice di Bitonto èla notizia che sancisce la. Ecco tutti i dettagli in merito allaAnche se se ne parlava da ormai qualche tempo, molti telespettatori hanno sperato fino all’ultimo in un repentino cambio di programma. Purtroppo invece, così non è stato, dato che uno dei format amati da un gran numero di italiani è giunto alla chiusura definitiva. La puntata andata in onda giovedì 5 maggio è stata l’ultima in assoluto di “Detto Fatto”.(Websource)La trasmissione ha dunque chiuso il sipario, con la conduttrice che si è mostrata emozionata per tale occasione. Qualche lacrima è scesa dai suoi occhi, a testimonianza della passione che ha sempre messo nella realizzazione di questo programma e dell’affetto che prova per i suoi tanti fan ...

