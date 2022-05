Utero in affitto – PVF: Bene condanna dell’Europarlamento (Di venerdì 6 maggio 2022) Utero in affitto – Pro Vita Famiglia: Bene condanna dell’Europarlamento. Ora moratoria comunitaria – «Bene ha fatto, con una presa di posizione storica, il Parlamento Europeo a condannare l’Utero in affitto come “sfruttamento delle donne di tutto il mondo”, nonché come pratica “inaccettabile” e lesiva “della dignità umana e dei diritti umani”. «Con la “Risoluzione del 5 maggio 2022 sull’impatto della guerra contro l’Ucraina sulle donne”, infatti, ai punti 12, 13 e 14, l’Europarlamento ha affermato ciò che noi denunciamo da sempre, ovvero che l’Utero in affitto è un abominio, con “gravi ripercussioni sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute”, soprattutto “quelle più povere e in situazioni di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022)in– Pro Vita Famiglia:. Ora moratoria comunitaria – «ha fatto, con una presa di posizione storica, il Parlamento Europeo are l’income “sfruttamento delle donne di tutto il mondo”, nonché come pratica “inaccettabile” e lesiva “della dignità umana e dei diritti umani”. «Con la “Risoluzione del 5 maggio 2022 sull’impatto della guerra contro l’Ucraina sulle donne”, infatti, ai punti 12, 13 e 14, l’Europarlamento ha affermato ciò che noi denunciamo da sempre, ovvero che l’inè un abominio, con “gravi ripercussioni sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute”, soprattutto “quelle più povere e in situazioni di ...

