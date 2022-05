Ultime Notizie – Ucraina, Bersani: “Serve parola chiara, governo riferisca in Parlamento” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Il governo dica una parola chiara in Parlamento”. Anche Pier Luigi Bersani, interpellato dall’Adnkronos, è convinto che sull’impostazione degli aiuti agli Ucraina sia necessario un passaggio in Parlamento da parte del governo. Il premier Draghi dovrebbe riferire in aula? “Si, è ora di chiarire che aiutiamo l’Ucraina perché possa negoziare da Paese indipendente, e non per vedere sul campo vincitori e vinti. Il governo può dire su questo una parola chiara riferendo in Parlamento”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) “Ildica unain”. Anche Pier Luigi, interpellato dall’Adnkronos, è convinto che sull’impostazione degli aiuti aglisia necessario un passaggio inda parte del. Il premier Draghi dovrebbe riferire in aula? “Si, è ora di chiarire che aiutiamo l’perché possa negoziare da Paese indipendente, e non per vedere sul campo vincitori e vinti. Ilpuò dire su questo unariferendo in”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

