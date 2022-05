Advertising

infoitsport : Torino-Belotti, questione ancora aperta. Juric: “Sembra un gioco da bambini…” - infoitsport : Torino-Napoli, parla Juric: «Sono concentrato sul presente» - infoitsport : Torino, Juric e il mercato: 'Se vogliamo migliorare dobbiamo fare di più. Ne parleremo' - infoitsport : Juric: 'La crescita del Torino? Tenere Belotti e acquistare altri giocatori forti' - PianetaMilan : #Torino, #Juric: “#Belotti? Deve firmare e basta, è molto semplice se vogliono” -

Il tecnico delIvanha preso la parola in conferenza stampa per presentare la partita contro il Napoli valida per la 36° giornata di Serie A . Ilha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide ...Dal canto suo, il giocatore è molto felice a, apprezza il lavoro die sarebbe ben disposto a rimanere.Il Napoli giocherà domani alle 15 contro il Torino di Ivan Juric, Luciano Spalletti ha le idee chiare sulla formazione: in attacco spazio ancora a Mertens. Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ...In partenza il Napoli di Luciano Spalletti, domani la sfida al Torino di Juric con la squadra azzurra quasi al completo: confermate le presenze di Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa, rientrati ...