Rubano prodotti per l'infanzia per centinaia di euro: denunciate due donne a San Giuliano

La loro auto, già tenuta sotto controllo dalla Polizia Locale, è stata fermata per un controllo. La refurtiva, sottratta da un centro commerciale della città, era nascosta nel baule

