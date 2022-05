Roma, a dorso del pony in giro per tutta la città (FOTO) (Di venerdì 6 maggio 2022) Dalla mattina alla sera, in giro per mezza città, dal quartiere Tiburtina fino a San Basilio, come se fosse del tutto normale, un uomo sta pensando bene, ormai da settimane, di percorrere oltre 10 chilometri al giorno in sella a…un pony. E le immagini stanno facendo il giro dei social: lui incurante, quasi sorridente, ‘a bordo’ del povero animale, in mano qualcosa che somiglia a una frusta e il piccolo pony che arranca, che cerca in qualche modo di ribellarsi a quella violenza. L’uomo con il pony ‘a passeggio’ per Roma Le istantanee, pubblicate sulla pagina Instagram Welcome To Favelas, sono tante. E i frame sempre gli stessi: l’uomo con il cappello a dorso di un pony, con l’animale costretto a portarlo in giro. Come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Dalla mattina alla sera, inper mezza, dal quartiere Tiburtina fino a San Basilio, come se fosse del tutto normale, un uomo sta pensando bene, ormai da settimane, di percorrere oltre 10 chilometri al giorno in sella a…un. E le immagini stanno facendo ildei social: lui incurante, quasi sorridente, ‘a bordo’ del povero animale, in mano qualcosa che somiglia a una frusta e il piccoloche arranca, che cerca in qualche modo di ribellarsi a quella violenza. L’uomo con il‘a passeggio’ perLe istantanee, pubblicate sulla pagina Instagram Welcome To Favelas, sono tante. E i frame sempre gli stessi: l’uomo con il cappello adi un, con l’animale costretto a portarlo in. Come ...

