Parlare di "guerra per procura" è una "ignominia" e allontana la pace (Di venerdì 6 maggio 2022) Nell’intervista a Repubblica il segretario del Pd Enrico Letta ha preso una posizione netta contro l’idea che in Ucraina ci sia una “guerra per procura”, ovvero che gli ucraini stiano combattendo per conto degli Stati Uniti o della Nato. È una definizione “ignominiosa”, ha detto , perché “i protagonisti sono gli ucraini, sono loro che stanno morendo e saranno loro a decidere se e a quali condizioni accettare una soluzione diplomatica”. Non è una controversia lessicale. Dietro l’uso sempre più intenso di questa espressione c’è una questione fondamentale. L’idea, in voga tra i “pacifisti”, che Zelensky sia un burattino di Biden toglie soggettività agli ucraini e dignità alla loro causa. Di conseguenza, se la guerra è tra Stati Uniti e Russia si deresponsabilizza l’Europa e si giustifica un cedimento alle pretese di Putin. Alla base, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 maggio 2022) Nell’intervista a Repubblica il segretario del Pd Enrico Letta ha preso una posizione netta contro l’idea che in Ucraina ci sia una “per”, ovvero che gli ucraini stiano combattendo per conto degli Stati Uniti o della Nato. È una definizione “ignominiosa”, ha detto , perché “i protagonisti sono gli ucraini, sono loro che stanno morendo e saranno loro a decidere se e a quali condizioni accettare una soluzione diplomatica”. Non è una controversia lessicale. Dietro l’uso sempre più intenso di questa espressione c’è una questione fondamentale. L’idea, in voga tra i “pacifisti”, che Zelensky sia un burattino di Biden toglie soggettività agli ucraini e dignità alla loro causa. Di conseguenza, se laè tra Stati Uniti e Russia si deresponsabilizza l’Europa e si giustifica un cedimento alle pretese di Putin. Alla base, ...

