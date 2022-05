Manchester City | Guardiola | “Non voglio che si parli di fallimento”

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 maggio 2022) Pepnon vuole sentire la parola ‘’ quando si parla della sconfitta contro il Real Madrid. Questo il commento del tecnico del: “Il calcio è imprevedibile. L’Atletico ha giocato meglio di noi nella seconda parte del ritorno. Con un po’ più di fortuna avrebbe vinto e sarebbe andato in semifinale. Se fossimo stati più fortunati col Real… Ma è il calcio. Ci sono 22 giocatori che si muovono con un pallone. Succedono cose brutte e cose belle, il calcio è questo. Il nostro dovere è essere in corsa su tutti i fronti. Per me è incredibilmente straordinario essere arrivati di nuovo in semifinale. La gente dice che se non vinciamo è unma non è così perchè sappiamo quanto tutto sia difficile. Capiamo che siano tutti i tristi, i ragazzi per primi volevano la finale ...