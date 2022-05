La ‘ndrangheta progetta di uccidere Gratteri in un attentato | l' intercettazione dei servizi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Laavrebbeto unalla vita del procuratore di Catanzaro, Nicola. La segnalazione, arrivata diverse settimane fa da un paese estero, secondo quanto scrive oggi Il Fatto Quotidiano, sarebbe rimasta, fino a oggi, riservata solo agli ambienti investigativi e istituzionali. Idi sicurezza del paese straniero avrebbero appreso la notizia in seguito a intercettazioni. Di conseguenza le misure di protezione a tutela del magistrato, già in passato oggetto di minacce, sono state rafforzate.è stato in corsa fino a ieri per la carica di procuratore nazionale antimafia. In un post su Facebook il Senatore IV, Segretario Copasir, Ernesto Magorno si è rivolto acosì: “Ancora una volta, purtroppo, leggiamo di un ...