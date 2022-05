La Gazzetta inserisce anche Spalletti tra i lamentosi | “il suo è un impenetrabile vittimismo”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sulladello Sport, in risposta a una lettera sulle eccessive lamentazioni di Gasperini, Franco Arturi scrive dell’in inclinazione degli allenatori di Serie A alla recriminazione. Da Gasperini a Sarri, per Mazzarri, Allegri, Mourinho, fino a. “Sono molti gli allenatori che intendono la comunicazione come lamentazione,in epoca di Var, che ha abbattuto drasticamente le manie di complottismo”. Di Sarri scrive “sembra che le sue squadre siano prese di mira da un grande piano oscuro. Il simpatico tecnico laziale èun esempio di uno strabismo tipico di tanti suoi colleghi: nel giudizio su una partita i meriti degli avversari e le situazioni di rischio dei suoi tendono a scomparire come per incanto”. Il numero, secondo lui, è Mourinho, rispetto al quale “tutti sono dilettanti”. Ce n’è ...