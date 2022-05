Karine Jean-Pierre è stata nominata portavoce della Casa Bianca: è la prima persona nera a ricoprire questo ruolo (Di venerdì 6 maggio 2022) Giovedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nominato Karine Jean-Pierre portavoce della Casa Bianca, l’incarico più importante per le relazioni col pubblico all’interno dell’amministrazione presidenziale: Jean-Pierre è la prima persona nera e dichiaratamente omosessuale a ricoprire questa carica. Subentrerà a Leggi su ilpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Giovedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nominato, l’incarico più importante per le relazioni col pubblico all’interno dell’amministrazione presidenziale:è lae dichiaratamente omosessuale aquesta carica. Subentrerà a

Corriere : Biden nomina Karine Jean-Pierre portavoce della Casa Bianca: è la prima afroamericana - ilpost : Karine Jean-Pierre è stata nominata portavoce della Casa Bianca: è la prima persona nera a ricoprire questo ruolo - dariodangelo91 : 12/15 BONUS: A proposito di #Psaki: è al passo d'addio da portavoce di Biden, la attende un futuro in tv. Ieri si è… - ninda1952 : RT @RaiNews: Il presidente Usa: 'ha l'esperienza, il talento e l'integrità necessarie per questo difficile lavoro' - pvsassone : RT @pietroraffa: === Il presidente Usa, Joe Biden, ha scelto Karine Jean-Pierre come sua nuova portavoce dopo le dimissioni di Jen Psaki. S… -