Investito dal treno, morto sul colpo: interrotta la linea Roma-Napoli via Cassino (Di venerdì 6 maggio 2022) Una persona è stata investita nel primo pomeriggio di oggi, 6 maggio, dal treno della linea linea FL6 Roma-Napoli, via Cassino. L'investimento è avvenuto alle ore 15:45 nei pressi di Zagarolo. Per la persona investita, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria e l'Autorità Giudiziaria. Il traffico ferroviario è attualmente ancora sospeso per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria tra ColleMattia e Zagarolo. Leggi anche: Tragedia a Roma, uomo travolto e ucciso da un treno a Tiburtina: linea ferroviaria interrotta L'annuncio di Trenitalia linea Roma – Napoli via Cassino: traffico sospeso tra Colle Mattia e ...

