Inter e Juventus pronte a darsi battaglia per il giocatore del PSG! (Di venerdì 6 maggio 2022) L’11 maggio è la data del prossimo derby d’Italia, quello di Coppa nella finale di Roma in uno stadio Olimpico che sarà strapieno. Ma non sarà l’unico scontro tra bianconeri e nerazzurri, soprattutto non sarà solo sul campo. Leandro Paredes Inter Juventus Oggetto del contenzioso è Leandro Paredes. Il giocatore in forza al Paris Saint Germain è da tempo accreditato come l’obiettivo numero uno del centrocampo juventino. Ma stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, ad inserirsi in queste ore c’è anche l’Inter, alla ricerca di una valida alternativa a Brozovic. Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) L’11 maggio è la data del prossimo derby d’Italia, quello di Coppa nella finale di Roma in uno stadio Olimpico che sarà strapieno. Ma non sarà l’unico scontro tra bianconeri e nerazzurri, soprattutto non sarà solo sul campo. Leandro ParedesOggetto del contenzioso è Leandro Paredes. Ilin forza al Paris Saint Germain è da tempo accreditato come l’obiettivo numero uno del centrocampo juventino. Ma stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, ad inserirsi in queste ore c’è anche l’, alla ricerca di una valida alternativa a Brozovic.

