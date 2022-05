Incidenti sul lavoro | un operaio di 58 anni è morto a Palermo | stava riparando una condotta idrica

(Di venerdì 6 maggio 2022) Un uomo di 58, Giuseppe Lucido, residente a Campofelice di Roccella (), èmentreeffettuando dei lavori di manutenzione su unainsieme ad un’altra persona. I due si trovavano nel terreno di un 72enne in contrada Carbone, a Gratteri (). La procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta nella quale risultano due persone indagate per omicidio colposo. Il pm ha disposto l’autopsia del corpo di Lucido: la salma dell’è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

