Guerra Ucraina, il Cremlino vuole dividere l'Europa. Sostiene Orban e il diritto di veto (Di venerdì 6 maggio 2022) A Bruxelles sono riuniti gli ambasciatori dei paesi dell'Unione, per trovare un accordo sul petrolio russo, che dovrebbe essere raggiunto entro il fine settimana. Un accordo che fa parte del sesto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 maggio 2022) A Bruxelles sono riuniti gli ambasciatori dei paesi dell'Unione, per trovare un accordo sul petrolio russo, che dovrebbe essere raggiunto entro il fine settimana. Un accordo che fa parte del sesto ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - MayaTrav72 : RT @SkyTG24: Guerra in #Ucraina, fregata russa in fiamme: colpita da razzo di Kiev - Skywalk59735517 : RT @MarceVann: Dall'editoriale di Travaglio di oggi: 'Invece il direttore #Giannini e tutti gli editorialisti della #Stampa (tipo #Nathali… -