Facebook ha smesso di assumere

(Di venerdì 6 maggio 2022) Brusco calo delle assunzioni a Meta The Wall Street Journal Usa, pagina 6, di Salvador Rodriguez. Meta Platforms Inc., società madre di, ha annunciato mercoledì un brusco rallentamento delle assunzioni, ponendo fine a un lungo periodo in cui il gigante tecnologico ha aggiunto migliaia di posti di lavoro all’anno. «Rivalutiamo regolarmente la nostra pipeline di talenti in base alle nostre esigenze di business e alla luce delle indicazioni di spesa fornite per questo periodo di guadagni, stiamo rallentando la sua crescita di conseguenza», ha detto un portavoce di Meta in un comunicato. «Tuttavia, continueremo a far crescere la nostra forza lavoro per garantire che ci concentriamo sull’impatto a lungo termine». In particolare, Meta si fermerà, o in alcuni casi rallenterà, le assunzioni per più posizioni di livello medio-alto, secondo la società. Questo segue una ...