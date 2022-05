Eva Henger, come sta dopo l’incidente? Le ultime notizie e l’intervento d’urgenza (Di venerdì 6 maggio 2022) dopo un intervento di urgenza, Eva Henger, l’attrice rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale in Ungheria, pare abbia ritrovato il modo di rientrare in Italia. Una bella notizia, almeno, dopo il tragico episodio che l’ha vista protagonista insieme al marito. A dirlo Barbara D’Urso che da giorni, nel corso delle puntate di Pomeriggio 5, sta informando il suo pubblico e sta aggiornando tutti sulle condizioni di salute della donna, che resta ricoverata in ospedale dopo quella carambola in auto, lì hanno perso la vita due persone. Eva Henger ricoverata d’urgenza al braccio “Sono in contatto con lei. Mi ha mandato un messaggio questa mattina (ieri, ndr) di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo. È scioccata perché non l’hanno potuta operare ancora. Il braccio, quello sano, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022)un intervento di urgenza, Eva, l’attrice rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale in Ungheria, pare abbia ritrovato il modo di rientrare in Italia. Una bella notizia, almeno,il tragico episodio che l’ha vista protagonista insieme al marito. A dirlo Barbara D’Urso che da giorni, nel corso delle puntate di Pomeriggio 5, sta informando il suo pubblico e sta aggiornando tutti sulle condizioni di salute della donna, che resta ricoverata in ospedalequella carambola in auto, lì hanno perso la vita due persone. Evaricoverataal braccio “Sono in contatto con lei. Mi ha mandato un messaggio questa mattina (ieri, ndr) di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo. È scioccata perché non l’hanno potuta operare ancora. Il braccio, quello sano, ...

