Era una delle voci più belle di Amici, poi l’addio ai riflettori: eccola oggi (Di venerdì 6 maggio 2022) Che fine ha fatto? Era una delle voci più belle e apprezzate di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’addio al programma ecco cosa fa oggi nella vita. Scopriamolo insieme! Nel corso degli anni e delle edizioni di Amici di Maria De Filippi, sono stati tanti i volti e le voci che hanno preso parte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Che fine ha fatto? Era unapiùe apprezzate didi Maria De Filippi. Dopoal programma ecco cosa fanella vita. Scopriamolo insieme! Nel corso degli anni eedizioni didi Maria De Filippi, sono stati tanti i volti e leche hanno preso parte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

RMadridistaReal : Ancelotti: 'No fumo puros, solo era una foto con mis amigos'. PADRE. - Tg3web : Cinquant'anni fa la fotografia di una bambina in fuga senza vestiti ustionata dal napalm valse a Nick Ut il premio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il tenente colonnello Denis Prokopenko, a capo della resistenza nelle viscere dell'Azovstal, parla di una… - psyandme : RT @kyogenshin: Le persone dimenticano che quando Amber fece le accuse, tutti buttarono merda su Johnny, non c'era nemmeno una persona a di… - tremat : Insomma friedman di nuovo ospite a #lariachetira non solo non si scusa ma dice che era una simpatica gag. Simpatico… -