(Di venerdì 6 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della moneta unica. Le decisioni difficili e talvolta impopolari di Guido Carli hanno permesso all’Italia di restare al centro del progetto. Le sfide che siamo chiamati ad affrontare oggi sono diverse ma altrettanto cruciali per il futuro”. Così Luigi Di, ministro degli Esteri, durante la XIII edizione del premio Guido Carli dedicato all’inviato di guerra Massimo Dell’Omo. Dopo aver ricordato che gli effetti sociali ed economici della pandemia esistono, ha sottolineato: “Le gravi conseguenze dell’aggressione della Russia all’Ucraina stanno profondamente cambiando il contesto internazionale con ripercussioni anche sul piano nazionale per le nostre imprese e famiglie. Su questi temi stiamo lavorando a Bruxelles per fare passi in avanti su quei meccanismi di solidarietà europea ...

Di Maio "Serve un tetto europeo al prezzo del gas" Congresso nazionale di Articolo 1 nella foto Luigi Di Maio (ROMA - 2022-04-23, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento ..."Non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l'Ucraina si stia attenuando", ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza...