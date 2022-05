Costantino della Gherardesca: “‘Tu sei frocio, non ti mischiare con questi gay’, così mi disse Roberto D’Agostino. Il distinguo è importante” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Tu sei frocio, non ti mischiare con questi gay”. Vent’anni fa il giornalista Roberto D’Agostino lo disse a Costantino della Gherardesca. A raccontarlo è lo stesso conduttore televisivo e opinionista sul quotidiano “Il Foglio”, spiegando che quel distinguo è stato importante per la sua educazione sentimentale. E che essere frocio, aggettivo in cui si riconosce, lo onora. Che differenza c’è fra un frocio e un gay? Il protagonista del fortunato reality Pechino Express e di altri programmi, con 300 mila follower solo sul suo profilo Instagram, non riesce a spiegarlo astrattamente. Ma solo con esempi concreti. La differenza sfugge a molti, precisa il conduttore. Allora gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) “Tu sei, non ticongay”. Vent’anni fa il giornalistalo. A raccontarlo è lo stesso conduttore televisivo e opinionista sul quotidiano “Il Foglio”, spiegando che quelè statoper la sua educazione sentimentale. E che essere, aggettivo in cui si riconosce, lo onora. Che differenza c’è fra une un gay? Il protagonista del fortunato reality Pechino Express e di altri programmi, con 300 mila follower solo sul suo profilo Instagram, non riesce a spiegarlo astrattamente. Ma solo con esempi concreti. La differenza sfugge a molti, precisa il conduttore. Allora gli ...

