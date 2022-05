"Cos'ha davanti?". Dimenticate questa Hunziker: Michelle irriconoscibile, non solo i capelli cortissimi: una trasformazione sconvolgente | Guarda (Di venerdì 6 maggio 2022) Michelle Hunziker irriconoscibile. La conduttrice di Canale 5 si è presentata nella puntata di venerdì 6 maggio di Striscia la Notizia vestita dall'inviato Marco Camisani Calzolari. Come lui, la showgirl svizzera ha indossato una parrucca scura lunga fino alle spalle, barba, e baffi. Ma non solo, perché la Hunziker ha stupito telespettatori e Gerry Scotti lasciando nell'armadio i suoi abiti sexy e sfoggiando giacca, t-shirt e pantaloni neri. Insomma, Michelle si è davvero resa irriconoscibile tanto che il collega commenta: "Ma cos'ha qui davanti?". E lei: "Mi cade il baffo". Per lei però non è la prima volta. Già giorni fa la conduttrice aveva imitato l'inviato Luca Sardella indossando un cappellino, capelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022). La conduttrice di Canale 5 si è presentata nella puntata di venerdì 6 maggio di Striscia la Notizia vestita dall'inviato Marco Camisani Calzolari. Come lui, la showgirl svizzera ha indossato una parrucca scura lunga fino alle spalle, barba, e baffi. Ma non, perché laha stupito telespettatori e Gerry Scotti lasciando nell'armadio i suoi abiti sexy e sfoggiando giacca, t-shirt e pantaloni neri. Insomma,si è davvero resatanto che il collega commenta: "Ma cos'ha qui?". E lei: "Mi cade il baffo". Per lei però non è la prima volta. Già giorni fa la conduttrice aveva imitato l'inviato Luca Sardella indossando un cappellino,...

