Bianca Guaccero | alla fine è arrivata l’ultima puntata di Detto Fatto Ma la sorpresa la fa crollare in lacrime

(Di venerdì 6 maggio 2022)inper, la notizia corre veloce tra i fan. Unadecisamente diversa dopo ben 10 lunghi anni di messa in onda per un programma che per molti telespettatori è diventato nel tempo un appuntamento a cui non poter fare a meno. Le parole della padrona di casa, commossa davanti alle telecamere, parlano chiaro. Ecco cosa è successo.inperdi. Il programma chiude e la notizia arriva ai fan come una doccia fredda. Ci ha pensato la padrona di casa a darne l’annuncio ufficiale con parole commosse e sincere: “Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio ...

Advertising

DettoFattoRai2 : ?? Le parole di @bianca_guaccero: “Ho incontrato una famiglia. Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore… - x_juanstylvato5 : RT @Mattiabuonocore: Detto Fatto chiude e Bianca Guaccero saluta ricordando di non credere sempre a ciò che si legge. Ciò che si è letto è… - dbp2022 : Bianca Guaccero e cast - I saluti finali - Detto Fatto 05/05/2022 - zazoomblog : DETTO FATTO CHIUDE: BIANCA GUACCERO SALUTA E SI PREPARA A NUOVI IMPEGNI IN TV - #DETTO #FATTO #CHIUDE: #BIANCA - Franca1015 : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero Noi che paghiamo il canone dovremmo essere più rispettati, perché tutti questi ca… -

A 'Detto Fatto' lo studio è in fermento. Tra gli applausi calorosi, arriva la standing ovation in studio peremozionata: momento molto toccante. Forti emozioni e attimi indimenticabili. A 'Detto Fatto' lo studio ha vissuto momenti magici, in particolare grazie ache si è ...Dopo 10 edizioni Detto Fatto ha salutato per sempre il suo pubblico con l'ultima puntata che è andata in onda oggi, giovedì 5 maggio. Eha deciso di congedarsi con un lungo discorso in cui ha lanciato delle frecciate velenose a certi giornalisti. Nel dettaglio la conduttrice ha tuonato: 'Ho letto tante cose di cui non ...Questa primavera-estate 2022 è molto gettonata la manicure nude di Monica Bellucci e quella azzurro pastello scelta da Bianca Guaccero.Detto Fatto è arrivato all'ultima puntata della stagione. A salutare il programma televisivo, a rischio chiusura è arrivato un messaggio di Caterina Balivo, ex conduttrice.