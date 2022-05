Beach volley, World Tour 2022 Doha. Azzurri avanti tutta! In serata le finali dei gironi (Di venerdì 6 maggio 2022) Due partite e due vittorie per gli Azzurri del Beach volley al debutto nel tabellone principale del Challenge di Doha in Qatar. Come da pronostico rischi limitati per Lupo/Ranghieri, mentre Nicolai/Cottafava hanno dovuto soffrire non poco per avere ragione dei solidi austriaci Ermacora/Pristauz. Entrambe le coppie azzurre sono certe della qualificazione agli ottavi di finale. E’ iniziata in salita la partita della coppia Nicolai/Cottafava che si è trovata subito ad inseguire gli austriaci, avanti anche 17-13 nel primo set e l’inseguimento per la coppia italiana si è chiuso a quota 19. Nel secondo set gli Azzurri hanno preso il largo nella fase centrale (14-9) e non si sono più fatti riavvicinare fino al 21-16 dell’1-1. Nel tie break bravi gli Azzurri a non mollare dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Due partite e due vittorie per glidelal debutto nel tabellone principale del Challenge diin Qatar. Come da pronostico rischi limitati per Lupo/Ranghieri, mentre Nicolai/Cottafava hanno dovuto soffrire non poco per avere ragione dei solidi austriaci Ermacora/Pristauz. Entrambe le coppie azzurre sono certe della qualificazione agli ottavi di finale. E’ iniziata in salita la partita della coppia Nicolai/Cottafava che si è trovata subito ad inseguire gli austriaci,anche 17-13 nel primo set e l’inseguimento per la coppia italiana si è chiuso a quota 19. Nel secondo set glihanno preso il largo nella fase centrale (14-9) e non si sono più fatti riavvicinare fino al 21-16 dell’1-1. Nel tie break bravi glia non mollare dopo ...

thevolleynews : Tutto pronto a #Bibione per l'AeQuilibrium Beach Volley Marathon dal 13 al 15 maggio - - Domenico1oo777 : RT @Coninews: Medaglia d'argento nel beach volley ?? e ???? portabandiera tricolore nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di #Rio2016, b… - Coninews : Medaglia d'argento nel beach volley ?? e ???? portabandiera tricolore nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di… - zazoomblog : Beach volley World Tour Doha 2022. Debutto non impossibile per gli azzurri nel main draw - #Beach #volley #World #2… - varesenews : A Giugno ad Ispra torna il torneo di beach volley in onore di Armando Sacchiero -