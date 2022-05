Auto contro scooter, arriva l’eliambulanza: 17enne in gravissime condizioni (Di venerdì 6 maggio 2022) Un terribile incidente tra uno scooter e un’Auto si è verificato l’altro ieri a Marina di Minturno. Nello scontro un ragazzo minorenne di 17 anni residente a Formia è rimasto gravemente ferito. 17enne ferito in un tragico incidente Il 17enne, uno studente del quarto anno al Liceo Scientifico Alberti di Marina di Minturno, stava percorrendo la strada che costeggia la scuola quando, giunto all’incrocio, è stato travolto da una Ford Mondeo Station Wagon guidata da una donna. Nell’impatto violentissimo il ragazzo ha perso conoscenza ed è rimasto a terra privo di sensi fino all’arrivo dei sanitari del 118. I medici però, data la gravità delle ferite riportate dal 17enne, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il giovane è stato elitrasportato d’urgenza presso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Un terribile incidente tra unoe un’si è verificato l’altro ieri a Marina di Minturno. Nello sun ragazzo minorenne di 17 anni residente a Formia è rimasto gravemente ferito.ferito in un tragico incidente Il, uno studente del quarto anno al Liceo Scientifico Alberti di Marina di Minturno, stava percorrendo la strada che costeggia la scuola quando, giunto all’incrocio, è stato travolto da una Ford Mondeo Station Wagon guidata da una donna. Nell’impatto violentissimo il ragazzo ha perso conoscenza ed è rimasto a terra privo di sensi fino all’arrivo dei sanitari del 118. I medici però, data la gravità delle ferite riportate dal, hanno richiesto l’intervento del. Il giovane è stato elitrasportato d’urgenza presso ...

