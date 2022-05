ATP Madrid 2022: orari e ordine di gioco 6 maggio, programma, tv, streaming (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi, venerdì 6 maggio, il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000 Madrid 2022 di tennis vedrà disputarsi tutti i quarti di finale: sessione pomeridiana con il serbo Novak Djokovic che se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz e lo spagnolo Rafael Nadal impegnato nel derby col connazionale Carlos Alcaraz. Nella sessione serale sarà protagonista la parte bassa del tabellone, con il russo Andrey Rublev che vivrà l’incrocio con l’ellenico Stefanos Tsitsipas ed il canadese Felix Auger-Aliassime che giocherà in chiusura di giornata contro il tedesco Alexander Zverev. Tutti i match si giocheranno, a partire dalle ore 14.00, sul Manolo Santana Stadium, con la sessione serale prevista dalle ore 20.00. La diretta tv del torneo sarà assicurata da Sky Sport Tennis ed anche da Sky Sport Uno fino alle ore 17.55 (sessione ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi, venerdì 6, il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000di tennis vedrà disputarsi tutti i quarti di finale: sessione pomeridiana con il serbo Novak Djokovic che se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz e lo spagnolo Rafael Nadal impegnato nel derby col connazionale Carlos Alcaraz. Nella sessione serale sarà protagonista la parte bassa del tabellone, con il russo Andrey Rublev che vivrà l’incrocio con l’ellenico Stefanos Tsitsipas ed il canadese Felix Auger-Aliassime che giocherà in chiusura di giornata contro il tedesco Alexander Zverev. Tutti i match si giocheranno, a partire dalle ore 14.00, sul Manolo Santana Stadium, con la sessione serale prevista dalle ore 20.00. La diretta tv del torneo sarà assicurata da Sky Sport Tennis ed anche da Sky Sport Uno fino alle ore 17.55 (sessione ...

Advertising

Eurosport_IT : SINNER AGLI OTTAVI ???????? Dopo Musetti anche Sinner supera il turno ai Masters1000 di Madrid ???? #ATP | #Masters1000… - Eurosport_IT : MUSETTI AGLI OTTAVI ???????? Netta vittoria di Musetti per 6-4 6-3 contro Korda al 2° turno, agli ottavi sfiderà Zvere… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER SALUTA MADRID! ?? L'azzurro battuto in due set da Félix Auger-Aliassime (6-1, 6-2): il canadese avanz… - zazoomblog : LIVE Nadal-Alcaraz ATP Madrid 2022 in DIRETTA: il derby spagnolo più atteso - #Nadal-Alcaraz #Madrid #DIRETTA: - stone001002 : RT @Eurosport_IT: Roma in bilico per Lorenzo Musetti ???????? I dettagli dell'infortunio: -