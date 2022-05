Amici 21, Nunzio Stancampiano: età, data di nascita, segno zodiacale, fidanzata, genitori, padre, madre, dove vive, Todaro, altezza, Twitter, Instagram (Di venerdì 6 maggio 2022) Amici 21 ha i suoi amati protagonisti e tra questi non può che esserci Nunzio Stancampiano che, nonostante non sia riuscito ad arrivare alla finalissima del talent, è stato davvero tra i concorrenti più amati dell’edizione, tanto da tornare all’interno del programma nell’inedito ruolo di “giudice per un giorno”. Ma chi è Nunzio Stancampiano? Andiamo... Leggi su donnapop (Di venerdì 6 maggio 2022)21 ha i suoi amati protagonisti e tra questi non può che esserciche, nonostante non sia riuscito ad arrivare alla finalissima del talent, è stato davvero tra i concorrenti più amati dell’edizione, tanto da tornare all’interno del programma nell’inedito ruolo di “giudice per un giorno”. Ma chi è? Andiamo...

Advertising

Blanca41958808 : RT @Iosperiamoche1: @imgiorgjaw Cosmary e Nunzio insieme ad Amici avrebbero creato il devasto ahahahahah - Iosperiamoche1 : @imgiorgjaw Cosmary e Nunzio insieme ad Amici avrebbero creato il devasto ahahahahah - BITCHYFit : Nunzio Stancampiano torna ad Amici in maniera particolare - r4vi30 : RT @stillclosedinme: Amici di Nunzio Stancampiano - Blanca41958808 : RT @strivgimibieber: Mia madre non guarda più amici perché non c’è Nunzio ma ditemi come si fa ?? #Amici21 -