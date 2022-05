Amici 21 | Nunzio e il riconoscimento dopo il programma | le sue parole su Maria de Filippi

Advertising

perfectderavin : RT @Missunderstress: NUNZIO AL POSTO DEL PELATO A TU SI QUE VALES NUNZIO AL POSTO DI STORTARO AD AMICI 22 NUNZIO AL POSTO DI GIANNI SPERTI… - fvoriditesta : RT @Missunderstress: NUNZIO AL POSTO DEL PELATO A TU SI QUE VALES NUNZIO AL POSTO DI STORTARO AD AMICI 22 NUNZIO AL POSTO DI GIANNI SPERTI… - AleCaruso87 : RT @inlovewithedo: questi dueee? #amici #amici21 #fantaamici #alex #alexwyse #nunzio - AleCaruso87 : RT @inlovewithedo: Alex é cotto comunque ? #amici #amici21 #fantaamici #alex #alexwyse #nunzio - AleCaruso87 : RT @tizianasullalun: Sarà dura scegliere finito amici per #Alex ?? #Nunzio o #Cosmary ? ?? #amici21 #alexwyse -

Questo è quello che si ritrova nelle dichiarazioni diStancampiano, ritornato a casa dopo l'eliminazione da21. Photo Credits: Red Communications; music: 'Dreams' from Bensound.comDopo essere stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di, la scorsa settimanaStancampiano è stato eliminato. Il ballerino siciliano è finito al ballottaggio finale con Albe ed è uscito: " Va benissimo così ragazzi sono felice. Perché non ...Una meravigliosa dedica a Maria De Filippi, per parole intrise d’affetto e gratitudine. Questo è quello che si ritrova nelle dichiarazioni di Nunzio Stancampiano, ritornato a casa ...Amici, Nunzio torna nella scuola: è stata Maria De Filippi stessa a volerlo fortemente, come mai Intanto la gara entra nel vivo.