Amber Heard pensava che sarebbe morta durante un presunto litigio con Johnny Depp (Di venerdì 6 maggio 2022) Amber Heard ha recentemente rivelato che pensava che sarebbe morta durante un presunto litigio con Johnny Depp: 'ricordo soltanto il suono della sua voce, urlava sempre più forte'. La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp continua nel tribunale della Virginia e l'attrice, dopo essere salita sul banco degli imputati, si è aperta a proposito degli abusi sessuali e fisici che avrebbe subito per mano del suo ex marito. durante la sua testimonianza di ieri, la star ha parlato di un altro violento litigio durante il quale pensava che sarebbe morta. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 maggio 2022)ha recentemente rivelato checheuncon: 'ricordo soltanto il suono della sua voce, urlava sempre più forte'. La battaglia legale tracontinua nel tribunale della Virginia e l'attrice, dopo essere salita sul banco degli imputati, si è aperta a proposito degli abusi sessuali e fisici che avrebbe subito per mano del suo ex marito.la sua testimonianza di ieri, la star ha parlato di un altro violentoil qualeche. ...

WhatAFuckFuck : RT @Cazzaccimiei1: Se Amber Heard, dopo che si è pure fatta una pippata nel mezzo del processo, viene ancora ascoltata come testimone in gr… - Margheritaita : RT @alexcabot_: Comunque il processo tra Amber Heard e Johnny Depp è proprio il riflesso della società patriarcale, misogina e sessista nel… - WhatAFuckFuck : RT @ManeskiVic: Robert Downey Junior. vuole Johnny Depp in un nuovo film. Vuole aiutare il suo amico a rimettersi in piedi, dopo tutti i pr… - strjngimirauhl : RT @ManeskiVic: Robert Downey Junior. vuole Johnny Depp in un nuovo film. Vuole aiutare il suo amico a rimettersi in piedi, dopo tutti i pr… - mianotyours : RT @ManeskiVic: Robert Downey Junior. vuole Johnny Depp in un nuovo film. Vuole aiutare il suo amico a rimettersi in piedi, dopo tutti i pr… -