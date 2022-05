Wta 1000 Madrid 2022: Jabeur batte Halep e raggiunge la semifinale, bene Pegula (Di giovedì 5 maggio 2022) I quarti di finale del Wta 1000 di Madrid 2022 hanno proposto il consueto spettacolo imprevedibile del tennis femminile, con esiti da valutare attentamente. Splendida e da rimarcare la prestazione di Ons Jabeur, tra le giocatrici più divertenti e intrattenenti del circuito in assoluto; la tunisina è riuscita ad avere la meglio su Simona Halep sul rosso madrileno, imponendosi mediante il punteggio di 6-3, 6-2. Jabeur trasformatasi in più frangenti in una macchina da vincenti perfetta, non solo con accelerazioni straordinarie, ma anche con giocate puramente di tocco semplicemente sublimi. Niente da fare per la romena, in passato vincitrice del Roland Garros e recentemente fautrice dell’uscita di scena di Paula Badosa; troppa Jabeur anche per una campionessa assoluta ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) I quarti di finale del Wtadihanno proposto il consueto spettacolo imprevedibile del tennis femminile, con esiti da valutare attentamente. Splendida e da rimarcare la prestazione di Ons, tra le giocatrici più divertenti e intrattenenti del circuito in assoluto; la tunisina è riuscita ad avere la meglio su Simonasul rosso madrileno, imponendosi mediante il punteggio di 6-3, 6-2.trasformatasi in più frangenti in una macchina da vincenti perfetta, non solo con accelerazioni straordinarie, ma anche con giocate puramente di tocco semplicemente sublimi. Niente da fare per la romena, in passato vincitrice del Roland Garros e recentemente fautrice dell’uscita di scena di Paula Badosa; troppaanche per una campionessa assoluta ...

Advertising

WTA : Moving into her 1st WTA 1000 semifinal ?? Qualifier Alexandrova defeats Anisimova 6-4, 6-3 in Madrid. #MMOPEN - sportface2016 : Masters 1000 #Madrid 2022: il programma del 5 maggio con #Musetti e #Sinner #MadridOpen - infoitsport : WTA 1000 Madrid Ons Jabeur batte Simona Halep ed è in semifinale. Sicura “nuova” campionessa in un 1000 - BraydenTennis : RT @WTA: Moving into her 1st WTA 1000 semifinal ?? Qualifier Alexandrova defeats Anisimova 6-4, 6-3 in Madrid. #MMOPEN - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 05 Maggio 2022. In campo Sinner e Musetti a caccia dei quarti… -