Un visore per baciarsi: l’ultimo gadget immersivo per la realtà virtuale più vera che mai (Di giovedì 5 maggio 2022) Degli esperti informatici si sono riuniti per parlare di un argomento di interesse comune: i visori per la realtà virtuale. Hanno intenzione di evolverli ad un livello nettamente superiore e forse inimmaginabile, ma che cosa vorrebbero dimostrare con esattezza? Aspettiamoci delle novità del genere anche in futuro – Computermagazine.itDiverse aziende si sono date da fare per migliorare le esperienze in realtà virtuale (VR) e aumentata (VA). È sufficiente pensare, per fare un esempio, al recente annuncio di Meta sulla nuova capacità del visore VR Quest di consentire di eseguire interazioni più realistiche con le mani all’interno del metaverso. Ma non è tutto, perché pare che altri abbiano azzardato mettendo in mostra delle proposte niente male. LEGGI ANCHE: Telegram introduce reazioni ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Degli esperti informatici si sono riuniti per parlare di un argomento di interesse comune: i visori per la. Hanno intenzione di evolverli ad un livello nettamente superiore e forse inimmaginabile, ma che cosa vorrebbero dimostrare con esattezza? Aspettiamoci delle novità del genere anche in futuro – Computermagazine.itDiverse aziende si sono date da fare per migliorare le esperienze in(VR) e aumentata (VA). È sufficiente pensare, per fare un esempio, al recente annuncio di Meta sulla nuova capacità delVR Quest di consentire di eseguire interazioni più realistiche con le mani all’interno del metaverso. Ma non è tutto, perché pare che altri abbiano azzardato mettendo in mostra delle proposte niente male. LEGGI ANCHE: Telegram introduce reazioni ...

Advertising

ilportalettere : @albertoma85 Il governo farà il bonus per l'acquisto di un visore VR metaverso... ?? ( Scusami la pseudo battuta) - nadia_giobbi : @fabriziox23 Non siamo pochi per il vax ma la tentazione metaverso??? Hai mai giocato col visore della PlayStation?… - evaciago : RT @TIG_italia: Anche in pandemia abbiamo potuto continuare a fare avviamenti di impianti con personale all'estero: gli operatori hanno un… - paola_eventi : RT @TIG_italia: Anche in pandemia abbiamo potuto continuare a fare avviamenti di impianti con personale all'estero: gli operatori hanno un… - TIG_italia : Anche in pandemia abbiamo potuto continuare a fare avviamenti di impianti con personale all'estero: gli operatori h… -