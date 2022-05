Ucraina: Draghi, merita tutto supporto,800 mln per profughi (Di giovedì 5 maggio 2022) "La guerra in Ucraina ha causato una catastrofe umanitaria. Milioni di persone, soprattutto donne e bambini, hanno lasciato il Paese per cercare rifugio in Ue". "Dobbiamo aiutare l'Ucraina. L'Italia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) "La guerra inha causato una catastrofe umanitaria. Milioni di persone, sopratdonne e bambini, hanno lasciato il Paese per cercare rifugio in Ue". "Dobbiamo aiutare l'. L'Italia ...

Advertising

Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - GiovaQuez : Orsini: 'Il governo Draghi la fa sempre franca. Il problema è il governo Draghi che non si assume la responsabilità… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Dobbiamo aiutare l'Ucraina. L'Italia ha stanziato circa 500 milioni di euro. Sono lieto di annunciare ch… - fisco24_info : Armi all'Ucraina, M5S: 'Parole Guerini allarmanti, Draghi venga in Aula': (Adnkronos) - La posizione del Movimento… - Erica43581765 : DRAGHI NATO USA = GUERRA #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #Draghistan #DraghiVattene… -