Turchia, l’inflazione sale al 70% in aprile ma la banca centrale tiene duro: “Nessun rialzo dei tassi in programma” (Di giovedì 5 maggio 2022) l’inflazione in Turchia ha raggiunto in aprile il 70%, spinta al rialzo dai prezzi dell’energia e dei beni alimentari. Rispetto al mese precedente i prezzi sono saliti del 7,2%. Da mesi il paese è alle prese con il fenomeno di un carovita galoppante, favorito dalla debolezza della valuta locale. Un anno fa per un dollaro servivano 8 lire turche, oggi più di 14. Una moneta nazionale debole fa si che tutto quanto viene importato dall’estero costi di più e questo si ripercuote sui prezzi in generale. Più nel dettaglio i prezzi dei trasporti sono più che raddoppiati (+ 106%) mentre quelli dei prodotti alimentari sono saliti dell’89% rispetto all’aprile 2021. I prezzi industriali sono saliti del 122%, segnale che lascia presagire ulteriore ricadute nei mesi a venire sui prezzi al consumo. Solitamente in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022)inha raggiunto inil 70%, spinta aldai prezzi dell’energia e dei beni alimentari. Rispetto al mese precedente i prezzi sono saliti del 7,2%. Da mesi il paese è alle prese con il fenomeno di un carovita galoppante, favorito dalla debolezza della valuta locale. Un anno fa per un dollaro servivano 8 lire turche, oggi più di 14. Una moneta nazionale debole fa si che tutto quanto viene importato dall’estero costi di più e questo si ripercuote sui prezzi in generale. Più nel dettaglio i prezzi dei trasporti sono più che raddoppiati (+ 106%) mentre quelli dei prodotti alimentari sono saliti dell’89% rispetto all’2021. I prezzi industriali sono saliti del 122%, segnale che lascia presagire ulteriore ricadute nei mesi a venire sui prezzi al consumo. Solitamente in ...

Advertising

MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: Turchia, l’inflazione sale al 70% in aprile ma la banca centrale tiene duro: “Nessun rialzo dei tassi in programma” ht… - fattoquotidiano : Turchia, l’inflazione sale al 70% in aprile ma la banca centrale tiene duro: “Nessun rialzo dei tassi in programma” - GuidoPrevidi : RT @cavicchioli: In Turchia l'inflazione è schizzata al 70%,! - cavicchioli : In Turchia l'inflazione è schizzata al 70%,! - moneypuntoit : ?? In Turchia l'inflazione è al 70%, la più alta dei Paesi G-20 ?? -