The Flash 8 perde un personaggio importante in una lotta senza esclusione di colpi (Di giovedì 5 maggio 2022) Sapevamo che sarebbe successo, era stato largamente annunciato ma nessuno si aspettava che The Flash 8 portasse via un personaggio chiave di queste ultime stagioni. Lo showrunner della serie Eric Wallace ha detto ai fan mesi fa che gli eroi avrebbero affrontato qualcosa in questa stagione che avrebbe cambiato emotivamente la squadra in modo permanente e la scorsa settimana è stato confermato che ci sarebbe stata la morte di un personaggio importante nell’episodio dal titolo “Death Falls” andato in onda qualche ora fa negli Usa. ATTENZIONE SPOILER! Il perno centrale di The Flash 8 è ancora il ritorno di Deathstorm e la sua voglia di portare via con sé Caitlin non prima di averla resa la sua ‘sposa’. Proprio per questo il team ha escogitato un piano per fermarlo usando Frost e MAC per trasformarla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Sapevamo che sarebbe successo, era stato largamente annunciato ma nessuno si aspettava che The8 portasse via unchiave di queste ultime stagioni. Lo showrunner della serie Eric Wallace ha detto ai fan mesi fa che gli eroi avrebbero affrontato qualcosa in questa stagione che avrebbe cambiato emotivamente la squadra in modo permanente e la scorsa settimana è stato confermato che ci sarebbe stata la morte di unnell’episodio dal titolo “Death Falls” andato in onda qualche ora fa negli Usa. ATTENZIONE SPOILER! Il perno centrale di The8 è ancora il ritorno di Deathstorm e la sua voglia di portare via con sé Caitlin non prima di averla resa la sua ‘sposa’. Proprio per questo il team ha escogitato un piano per fermarlo usando Frost e MAC per trasformarla ...

