Spread Btp e Bund sfiora i 200 punti poi scende a 193 (Di giovedì 5 maggio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund sfiora i 200 punti base (199 punti), in avvio di seduta dai 198,5 della chiusura di ieri, per poi ripiegare a 193 punti. Il rendimento del decennale italiano scende al 2,90%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Lotra Btp ei 200base (199), in avvio di seduta dai 198,5 della chiusura di ieri, per poi ripiegare a 193. Il rendimento del decennale italianoal 2,90%, ...

Advertising

FirenzePost : Borsa: Spread Btp-Bund in forte rialzo a 198,5 punti - fisco24_info : Spread Btp e Bund sfiora i 200 punti poi scende a 193: Il rendimento del decennale italiano stabile al 2,90% - ForexOnlineMeIt : BTp in dollari 2023, ecco cosa ci segnalano i due spread - Investire Oggi - DF47408352 : ???????????? RUBLO CONTINUA RECUPERO SU DOLLARO ED EURO USD/RUB: 65.58 (-3.74%) EUR/USD: 69,53 (-3,11%) ???? BTP 10Y CHIUD… - maxpica : @carmelopalma E' il paese più debole economicamente, lo vedi lo spread btp/bund in impennata? Mario sicuramente si -