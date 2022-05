Segregata in casa e legata al letto, parla il sindaco a Mattino 5: “Non è vero che sapevamo tutto” (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAiello del Sabato (Av) – Portava il nome della nonna paterna per questo sarebbe stata punita dalla madre, che per anni l’ha tenuta Segregata in casa e persino legata con una catena al letto in condizioni igienico sanitarie precarie. La vittima è una 21enne di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno fatto irruzione lo scorso 25 aprile. L’odissea della giovane è durata tre anni, fino a quando la sorella 18enne ha trovato il coraggio per denunciare tutto alle forze dell’ordine. La ragazza ha anche ricordato le minacce della madre, 47 anni, arrestata per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e sequestro di persona. L’orribile vicenda, balzata rapidamente alle cronache nazionali, è arrivata a ‘Mattino 5’ dove stamane è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAiello del Sabato (Av) – Portava il nome della nonna paterna per questo sarebbe stata punita dalla madre, che per anni l’ha tenutaine persinocon una catena alin condizioni igienico sanitarie precarie. La vittima è una 21enne di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno fatto irruzione lo scorso 25 aprile. L’odissea della giovane è durata tre anni, fino a quando la sorella 18enne ha trovato il coraggio per denunciarealle forze dell’ordine. La ragazza ha anche ricordato le minacce della madre, 47 anni, arrestata per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e sequestro di persona. L’orribile vicenda, balzata rapidamente alle cronache nazionali, è arrivata a ‘5’ dove stamane è ...

