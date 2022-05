Sampdoria, infortunio Sensi: lesione all’adduttore della coscia destra (Di giovedì 5 maggio 2022) infortunio Sensi: si tratta di lesione all’adduttore della coscia destra per il centrocampista della Sampdoria. Il comunicato della società Brutte notizie per la Sampdoria. A seguito degli esami medici, Stefano Sensi ha riportato una lesione all’adduttore della coscia destra. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società blucerchiata. COMUNICATO UFFICIALE – «Stefano Sensi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022): si tratta diper il centrocampista. Il comunicatosocietà Brutte notizie per la. A seguito degli esami medici, Stefanoha riportato una. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società blucerchiata. COMUNICATO UFFICIALE – «Stefanosi è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola: ...

