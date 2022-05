Roma-Leicester: standing ovation per Claudio Ranieri dall’Olimpico (VIDEO) (Di giovedì 5 maggio 2022) Momenti di commozione nel match di Conference League tra Roma e Leicester. Al minuto 52? infatti è partita una standing ovation per Claudio Ranieri, storico tecnico di entrambe le squadre. Tutto lo stadio ha iniziato ad applaudire, tifosi di casa ed ospite, tant’è che il tecnico italiano si è alzato ringraziando gli spalti, sembrando parecchio commosso. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Momenti di commozione nel match di Conference League tra. Al minuto 52? infatti è partita unaper, storico tecnico di entrambe le squadre. Tutto lo stadio ha iniziato ad applaudire, tifosi di casa ed ospite, tant’è che il tecnico italiano si è alzato ringraziando gli spalti, sembrando parecchio commosso. SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - OfficialASRoma : Ultimo allenamento prima di Roma-Leicester... #UECL #RomaLCFC - OfficialASRoma : Se i tuoi colori sventolo...???? ?? Anche contro il Leicester, riempiamo l'Olimpico di bandiere! ?? ?? DAJE ROMA! ?? - Moixus1970 : RT @AndGad2010: Un mito per Roma e la #Roma per il #Leicester ma anche e sopratutto per chi ama il calcio ovunque ha allenato ha lasciato b… - IlBabs : RT @nonleggerlo: Tutti in piedi all'Olimpico, tifosi della Roma e tifosi del Leicester, per Sir Claudio Ranieri. @SkySport #RomaLeicester… -