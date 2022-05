Ricostruire Kyiv con i beni degli oligarchi russi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 maggio 2022) L’Unione europea potrebbe decidere di confiscare i, dei funzionari, dei propagandisti e dei militariche sono sulla sua lista nera e usare i proventi per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina. “Sono convinto che sia estremamente importante non solo congelare i, ma anche renderne possibile la confisca, per metterli a disposizione della ricostruzione del paese”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un’intervista a Interfax-Ucraina. Attualmente ideisanzionati dall’Ue sono solo congelati. In alcuni stati membri serve una decisione di un tribunale per la confisca. In altri non è giuridicamente possibile. Così, una volta revocate le sanzioni, i conti in banca, le ville e gli yacht tornano ai loro ...